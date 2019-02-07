2019-02-07T06:30:56+03:00
Происшествия

В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе

Либо поджог, либо неисправность [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе. Фото: "ЧП-Красноярск"
Изменить размер текста:

В Красноярске этим утром, 7 февраля, сгорели две машины. Все случилось на проспекте 9 мая, во дворе домов № 73 и 75. Произошедшее на видео снял один из жильцов верхнего этажа. Сообщил: проснулся от хлопков. Горели «Мазда Демио» и «Хендай Солярис».

В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе.

«Да я с самого начала смотрела на это, услышала, как бумкнуло, думаю мусорка по ночам не ездит вроде, выкинули что-нибудь может металлическое в контейнер, а потом вижу красненькое зарево за окном.. подскочила, а там багажник горит у машины.. и очень быстро вторая загорелась» (орфография сохранена) – сообщает одна из пользователей паблика «ЧП-Красноярск».

Мнения комментаторов разделились: одни считают, что возгорание «Мазды» произошло из-за неправильного подогрева или технической неисправности, затем огонь перекинулся на «Хендай». Другие подозревают поджог.

Видео: "ЧП-Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца
Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах
В Туве педофил заколол ломом 8-летнюю жертву
Ради перекура в самолете жительница Хакасии отдала 60 тысяч рублей
Трое пациентов сбежали из психоневрологического интерната в Канске
Парковка для «Делимобилей» появилась в аэропорту Красноярска
Тело разбившегося при падении из окна полиции подростка эксгумировали в Зеленогорске
Модную одежду выдадут при освобождении красноярским заключенным
Бесшумные электрички нового поколения прибыли в Красноярск
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Около «Образцово» в Красноярске изменится схема работы светофоров
На Коммунальном мосту Красноярска пропала выделенка
Две лесопилки закрыли в Канске за нарушения
На острове Татышев в Красноярске откроют парк Универсиады с визит-центром
Выручка «фабрики» MVNO Tele2 выросла в 3 раза
Красноярцев попросили не пугаться взрывов и сирен
Двое парней прокатились на скейтах с хаски в центре Красноярска
«Жили еще при мамонтах»: самых морозостойких животных показали в «Роевом ручье»
Почти на 45% превышен в Красноярске эпидемический порог по гриппу
«Имя устанавливается»: в страшном пожаре на севере края погибла женщина
Две машины затопило из-за порыва трубы на острове Отдыха
Красноярцам рассказали о пропавших после введения выделенок пробках