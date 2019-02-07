СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-07T06:30:56+03:00

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В Красноярске этим утром, 7 февраля, сгорели две машины. Все случилось на проспекте 9 мая, во дворе домов № 73 и 75. Произошедшее на видео снял один из жильцов верхнего этажа. Сообщил: проснулся от хлопков. Горели «Мазда Демио» и «Хендай Солярис».

В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе.

«Да я с самого начала смотрела на это, услышала, как бумкнуло, думаю мусорка по ночам не ездит вроде, выкинули что-нибудь может металлическое в контейнер, а потом вижу красненькое зарево за окном.. подскочила, а там багажник горит у машины.. и очень быстро вторая загорелась» (орфография сохранена) – сообщает одна из пользователей паблика «ЧП-Красноярск».

Мнения комментаторов разделились: одни считают, что возгорание «Мазды» произошло из-за неправильного подогрева или технической неисправности, затем огонь перекинулся на «Хендай». Другие подозревают поджог.

Видео: "ЧП-Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU