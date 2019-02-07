2019-02-07T05:55:09+03:00
Спорт

В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца

Четвертый ведет борьбу за место
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца. Фото пресс-службы УниверсиадыВ сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца. Фото пресс-службы Универсиады
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Союз биатлонистов России объявил предварительный состав сборной страны на Зимнюю универсиаду-2019. В составе команды 16 биатлонистов – по 8 мужчин и женщин, среди которых красноярцы Александр Дедюхин, Наталья Гербулова и Елена Чиркова. Также за место в сборной продолжает борьбу Евгений Крюков. Такую информацию сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого минспорта.

Отборочные соревнования проходили в Ижевске, Чайковском и Красноярске, борьба была напряженной. Взрослые соревновались отдельно от юниоров, их результаты оценивались по разной шкале, а в Красноярске они соревновались вместе. Борьба за очки шла до последнего. На Студенческие игры поедет боеспособная команда. Кто-то будет добираться туда с американских этапов Кубка мира, кто-то – с Кубка России в Тюмени.

Напомним, что соревнования по биатлону в рамках Зимней универсиады-2019 пройдут в Красноярске на трассе Академии биатлон с 4 по 10 марта. Расписание соревнований, информация о правилах доступа на объект, транспорте и перехватывающих парковках для зрителей – на сайте Студенческих игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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