2019-02-07T05:34:37+03:00
Общество

Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах

Куда сообщать о проблемах, связанных с морозом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирахКрасноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске прошли прямые линии, темой которых стали морозы. В начале недели мэр Сергей Еремин поручил главам районов провести пообщаться с жителями города, в первую очередь по вопросам отопления. Затем состоялась централизованная горячая линия.

Большинство жалоб горожан касались тепла в квартирах. Из 73 звонков, поступивших на горячую линию, 69 касались отопления. Чаще всего на проблемы с отоплением жаловались владельцы угловых квартир и квартир, расположенных над арками. Сообщали также и о холоде в отдельных комнатах и помещениях.

Собранная информация передана в управляющие компании. Решение вопросов находится под личным контролем у глав районов. Больше всего звонков было в Октябрьском района – 13, в Ленинском и Свердловском по 12 звонков, в Советском – 10. По 9 – в Железнодорожном и Кировском и 8 – в Центральном.

Обращения горожан будут приниматься до конца недели. Красноярцы могут звонить по следующим телефонам:

Железнодорожный – 221-20-48

Кировский – 222-37-37

Ленинский – 264-65-36

Октябрьский – 247-01-20

Свердловский – 261-98-90

Советский – 220-06-33

Центральный – 227-38-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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