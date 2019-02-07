Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах
В Красноярске прошли прямые линии, темой которых стали морозы. В начале недели мэр Сергей Еремин поручил главам районов провести пообщаться с жителями города, в первую очередь по вопросам отопления. Затем состоялась централизованная горячая линия.
Большинство жалоб горожан касались тепла в квартирах. Из 73 звонков, поступивших на горячую линию, 69 касались отопления. Чаще всего на проблемы с отоплением жаловались владельцы угловых квартир и квартир, расположенных над арками. Сообщали также и о холоде в отдельных комнатах и помещениях.
Собранная информация передана в управляющие компании. Решение вопросов находится под личным контролем у глав районов. Больше всего звонков было в Октябрьском района – 13, в Ленинском и Свердловском по 12 звонков, в Советском – 10. По 9 – в Железнодорожном и Кировском и 8 – в Центральном.
Обращения горожан будут приниматься до конца недели. Красноярцы могут звонить по следующим телефонам:
Железнодорожный – 221-20-48
Кировский – 222-37-37
Ленинский – 264-65-36
Октябрьский – 247-01-20
Свердловский – 261-98-90
Советский – 220-06-33
Центральный – 227-38-76.
ИСТОЧНИК KP.RU