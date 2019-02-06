2019-02-06T17:10:02+03:00
Происшествия

Ради перекура в самолете жительница Хакасии отдала 60 тысяч рублей

Такой ей выписали штраф
Ася ЖУКОВА
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Ради перекура в самолете жительница Хакасии отдала 60 тысяч рублей.Ради перекура в самолете жительница Хакасии отдала 60 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Выкуренная на борту самолета сигарета для жительницы Абакана потянула на 60,5 тысяч рублей. Об этом случае рассказали на сайте судебных приставов Хакасии.

Куда и откуда летела женщина, в управлении не уточняют. Зато известно одно: когда судно находилось в воздухе, пассажирке срочно захотелось покурить.

Решив, что об одной-двух затяжках никто не узнает, отправилась в туалет. Только было начала «смолить», сработала сигнализация.

- Сумму ущерба авиакомпания оценила в 60, 5 тысяч рублей, – сообщают приставы. – Но добровольно оплачивать штраф (убытки, понесенные перевозчиком в результате обработки салона) женщина не пожелала.

Тогда в отношении нее возбудили исполнительное производство. Хотели высчитать из зарплаты. Как только документ пришел на работу, женщину как подменили. Сама вышла на связь с приставом. Спустя несколько дней оплатила половину долга. А вскоре – закрыла его совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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