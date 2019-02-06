Трое пациентов сбежали из психоневрологического интерната в Канске
Из психоневрологического интерната в Канске (Красноярский край) сбежали трое мужчин. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей» - Красноярск.
- Вечером 19 января они самовольно покинули интернат (Муромская, 10), - пояснили поисковики. – С тех пор сведений о них нет. Между тем все трое нуждаются в медицинской помощи.
Вот имена и приметы:
Лещенко Анатолий, 38 лет.
Приметы: на вид около 40, рост 165 см, худощавый, темные прямые волосы, густые брови, нос искривлен влево.
Был одет: темная шапка, пуховик, штаны и ботинки такого же цвета.
Паньшин Николай, 36 лет
Паньшин Николай. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
Приметы: рост 168 см, худощавый, короткие светлые волосы. На левом плече татуировка – надпись «СЭР».
Одежда: темный пуховик с рисунком, такие же штаны и шапка, сапоги-дутыши.
Коньков Андрей, 28 лет
Коньков Андрей. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
Приметы: рост 165 см, короткие темные волосы, большие глаза.
Одежда: пуховик и ботинки темные.
Если вам известно, где находятся пропавшие, звоните: 8(39161)4-20-01 (полиция, Канск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU