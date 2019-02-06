2019-02-06T16:08:05+03:00
Происшествия

Трое пациентов сбежали из психоневрологического интерната в Канске

Нуждаются в медпомощи
Ася ЖУКОВА
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Лещенко Анатолий. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.Лещенко Анатолий. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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Из психоневрологического интерната в Канске (Красноярский край) сбежали трое мужчин. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей» - Красноярск.

- Вечером 19 января они самовольно покинули интернат (Муромская, 10), - пояснили поисковики. – С тех пор сведений о них нет. Между тем все трое нуждаются в медицинской помощи.

Вот имена и приметы:

Лещенко Анатолий, 38 лет.

Приметы: на вид около 40, рост 165 см, худощавый, темные прямые волосы, густые брови, нос искривлен влево.

Был одет: темная шапка, пуховик, штаны и ботинки такого же цвета.

Паньшин Николай, 36 лет

Паньшин Николай. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Паньшин Николай. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Приметы: рост 168 см, худощавый, короткие светлые волосы. На левом плече татуировка – надпись «СЭР».

Одежда: темный пуховик с рисунком, такие же штаны и шапка, сапоги-дутыши.

Коньков Андрей, 28 лет

Коньков Андрей. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Коньков Андрей. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Приметы: рост 165 см, короткие темные волосы, большие глаза.

Одежда: пуховик и ботинки темные.

Если вам известно, где находятся пропавшие, звоните: 8(39161)4-20-01 (полиция, Канск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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