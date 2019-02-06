Парковка для «Делимобилей» появилась в аэропорту Красноярска

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-06T15:50:21+03:00

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В аэропорту Красноярска открылась специальная парковка для авто каршеринга (сервиса поминутной аренды машин). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работает парковка в зоне стоянки Р2. Чтобы воспользоваться автомобилем, сначала проверьте, есть ли в папке с документами парковочная карта аэропорта. Без нее с территории не выехать. Если нужная карта отсутствует, звоните в службу поддержки по телефону: 8 (800) 234-22-44.

Чтобы попасть на эту парковку, тоже необходима карта, говорят сотрудники каршеринговой компании. Направляемся в сторону въездного терминала, прикладываем парковочную карту к желтому кругу – поднимается шлагбаум. Далее движемся до первого поворота налево. В зоне стоянки Р2 можно будет припарковаться. Выехать с территории парковки можно таким же способом, но, понятно, в обратном направлении.

Напомним, сейчас город обслуживают десятки автомобилей каршеринга. И все они марки Hyundai Solaris.

ИСТОЧНИК KP.RU