2019-02-06T15:33:33+03:00
Происшествия

Тело разбившегося при падении из окна полиции подростка эксгумировали в Зеленогорске

Возбуждено дело по статье «Халатность»
Ася ЖУКОВА
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Тело разбившегося при падении из окна полиции подростка эксгумировали в Зеленогорске. Фото: ТВК.Тело разбившегося при падении из окна полиции подростка эксгумировали в Зеленогорске. Фото: ТВК.
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Тело 17-летнего подростка, который в июле 2018 года погиб, выпав из окна второго этажа отдела полиции Зеленогорска, эксгумировали, чтобы сделать экспертизу. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на «Сибирь.Реалии».

По информации издания, исследование проведут сотрудники Красноярского краевого бюро судебно-медицинских экспертиз. Оно необходимо, чтобы узнать, какие травмы привели к смерти парня.

Вот предварительная версия трагедии: в ночь со 2 на 3 июля его доставили в отдел по подозрению в грабеже. Поскольку подросток начал вести себя неадекватно, на него надели наручники.

Через два часа их сняли, потому что он успокоился. Полицейский оставил его в коридоре, а сам отлучился. Тогда парень вбежал в кабинет и выпрыгнул в окно. Ударившись головой об асфальт, он умер на месте.

После смерти подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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