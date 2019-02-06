2019-02-06T15:02:46+03:00
Общество

Модную одежду выдадут при освобождении красноярским заключенным

А скоро планируют добавить в комплект и сотовые телефоны [фото]
Ася ЖУКОВА
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Модную одежду выдадут при освобождении красноярским заключенным. Фото: пресс-служба ГУФСИН.Модную одежду выдадут при освобождении красноярским заключенным. Фото: пресс-служба ГУФСИН.
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Бомбер, джинсы, ботинки с контрастной шнуровкой… В Красноярском крае молодые заключенные выйдут на свободу не только с чистой совестью, но и в модной одежде.

Причем актуальную по сезону «экипировку» вместе с гигиеническими принадлежностями им выдадут совершенно бесплатно. А скоро в комплект обещают добавить и сотовые телефоны.

В стране такого еще не было, говорят в пресс-службе ГУФСИН, эксперимент. И первыми его проведут в Канской воспитательной колонии.

- При освобождении воспитанники получат удобную сумку или рюкзак с набором одежды и предметов первой необходимости, - поясняет заместитель начальника ГУФСИН полковник внутренней службы Андрей Луханин.- Сотрудники колонии подберут им по сезону и размеру обувь, куртку, брюки, футболку, свитер, носки, шапку, перчатки, шарф. Также каждому будет выдан гигиенический набор: мыло, зубная паста и щетка, полотенце, туалетная бумага, одноразовый шампунь, бритвенный станок, крем для бритья. Все вещи качественные и что немаловажно – соответствуют требованиям современной молодежи.

Каждый такой «набор» собираются формировать индивидуально – под воспитанника. Выдачу хотят начать уже в нынешнем году. Таким образом планируют поддержать подростков, побывавших в заключении.

- Бывает, что дома никто не встречает, а «дорожный комплект» - их единственное имущество, с которого придется начать новую жизнь, - считает председатель Общественного совета при ГУФСИН Александр Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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