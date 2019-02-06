2019-02-06T13:31:51+03:00
Общество

Бесшумные электрички нового поколения прибыли в Красноярск

Совсем скоро
Ася ЖУКОВА
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Новые бесшумные электрички запустят в Красноярске. ФОто: пресс-служба КрасЖД.Новые бесшумные электрички запустят в Красноярске. ФОто: пресс-служба КрасЖД.
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Электрички нового поколения в ближайшее время выйдут на маршруты Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД. Сегодня, 6 февраля, составы осмотрели глава города Сергей Еремин и начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

Такие поезда на КрасЖД впервые. Это разработка Демиховского машиностроительного завода. Причем свежая, выпуск начался в 2016 году. Плавный ход, торможение и движение, низкий уровень шума в вагонах, новая система кондиционирования и обеззараживания воздуха. Причем эти поезда полностью приспособлены для маломобильных пассажиров. Здесь есть таблички со шрифтом Брайля, подъемники, санитарные комнаты...

Всего поступило 6 подобных составов. В числе 22 электричек они будут обслуживать пассажиров во время Универсиады.

- А после останутся в городе, - отметил глава Красноярска. - По уровню удобства электропоезда соответствуют аэроэкспрессам, в них все предусмотрено до мелочей. Теперь мы готовимся к новой перспективе – формированию радиального кольцевого пассажирского ЖД движения. Процесс интеграции городских видов общественного транспорта будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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