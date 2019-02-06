2019-02-06T13:10:26+03:00
Экономика

Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Число пользователей ВТБ-Онлайн за 2018 год выросло на 56%, до 6,3 млн человек. При этом 84% из них используют для совершения банковских операций мобильные устройства. Доля онлайн-пользователей впервые в истории ВТБ превысила половину от общего числа активных клиентов. Продажи онлайн-вкладов за год увеличились в 2,7 раза, выдачи кредитов – почти в 6 раз.

В течение прошлого года банк запустил ряд новых функций в ВТБ-Онлайн. Для входа и подтверждения операций в мобильном банке введен короткий код или Touch ID/Face ID, без дополнительных проверок смс-кодами. Разработан сервис заказа справок для визы или государственных органов, которые можно получить по email. Банк одним из первых запустил переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков.

Кроме того, у клиентов появилась возможность оплачивать квитанции по штрих-коду и QR-коду, не заполняя все реквизиты вручную. Новые клиенты могут отслеживать онлайн статус заявки на изготовление карты и получать пин-код через приложение.

Развитие функционала привело к росту среднего числа операций на одного пользователя - с 10,2 до 12,4, а также улучшению ключевых показателей. За прошлый год продажи вкладов выросли на 178%. Портфель онлайн-вкладов увеличился вдвое, до 735 млрд рублей. Доля онлайн-вкладов в общем розничном портфеле поднялась с 26 до 44%.

Выдачи кредитов наличными по схеме «0-визитов» выросли почти в шесть раз, общий объем продаж кредитов в ВТБ-Онлайн составил 24,7 млрд рублей.

В течение 2018 года рейтинг мобильного приложения ВТБ-Онлайн поднялся до 4,8 баллов в AppStore и до 4,4 баллов в Google Play (по пятибалльной шкале).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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