Около «Образцово» в Красноярске изменится схема работы светофоров

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-06T13:01:25+03:00

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На въезде в жилой комплекс «Образцово» в Красноярске с 12 февраля меняется схема работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Когда здесь построили новый микрорайон, ситуация на дороге стала другой. Увеличилось количество транспорта, выросла нагрузка на перекресток улиц Волжская и Апрельская.

Поэтому светофоры было решено перенастроить. Напомним, сейчас машины выдвигаются на Волжскую из двух выездов (со стороны Апрельской и РЭО ГИБДД). Приходится встраиваться в короткий участок между двумя светофорами, работающими в одинаковом режиме. Для выезжающих со стороны Апрельской это создает дополнительные сложности.

Теперь светофоры будут включаться каждый в своем режиме (смотрите схему). Сначала водителям позволят заехать в ЖК и РЭО, рассказывают на «7 канале». Потом можно будет выехать с Апрельской и заехать в РЭО. И после – двигаться в ЖК и выехать/заехать в РЭО.

Теперь светофоры будут работать по-разному. Схема: пресс-служба департамента горхозяйства.

По расчетам разработчиков, благодаря новой схеме пропускная способность перекрестка возрастет.

- Просим водителей быть внимательнее на данном участке и не пересекать стоп-линии без разрешающего сигнала светофора, - говорят в пресс-службе департаменте горхозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU