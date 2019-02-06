На Коммунальном мосту Красноярска пропала выделенка
На Коммунальном мосту Красноярска исчезла выделенная полоса. Об этом сообщили в соцсетях автомобилисты.
Как оказалось, выделенку не видно под толщей снега. Поэтому ездить по ней непросто, так что некоторые водители маршруток выруливают с нее на соседние полосы.
Между тем проезжую часть освобождают ото льда и снега регулярно. Однако, поскольку движение по выделенке не такое активное, замерзает она больше, предположили пользователи.
К слову, как раз сегодня на Коммунальном мосту (по направлению к правобережью) случилось ДТП с участием двух автобусов, № 2 и № 74, а также легкового автомобиля. На фото видно: один из автобусов двигался не по выделенке, а по соседней с ней полосе.
- Это не нарушение, конечно, - обсуждают горожане в соцсетях. – Но было бы неплохо, если бы за выезд с выделенки маршрутчиков штрафовали так же, как и нас, на 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU