СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-06T10:53:20+03:00

Две лесопилки закрыли в Канске за нарушения. Фото: Мария ЛЕНЦ

На предприятиях не было площадок для временного хранения отходов

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В Канске Красноярского края закрыли две лесопилки. После проверки, проведенной инспекторами минэкологии, оказалось: на предприятиях ООО «Погрузка» и ООО «Елочка» не было площадок для временного накопления отходов.

Так что сотрудники министерства опечатали деревообрабатывающие станки, а материалы проверки отправили в суд. И вчера, 5 февраля, здесь вынесли решение – работу предприятий надо остановить на 30 и 60 суток.

Напомним, страшные пожары в Канске, случившиеся в конце мая 2017 года, произошли после того, как на одной из лесопилок вспыхнули отходы. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на жилые дома. Погибли двое, сотни людей остались без крыши над головой.

... Если вы заметили какие-нибудь нарушения природоохранного законодательства, обязательно звоните по телефону горячей линии министерства +7 391 21-21-706 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU