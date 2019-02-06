На острове Татышев в Красноярске откроют парк Универсиады с визит-центром

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-06T10:34:08+03:00

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У входа на остров Татышев (с западной стороны) откроется парк Зимней универсиады-2019 с визит-центром. Здание уже достроили, его фото появились в официальном паблике мэрии «Город Красноярск» в соцсетях.

Площадь визит-центра – 600 квадратных метров. Здесь будут работать зоны отдыха и кафе, информационное бюро, комната матери и ребенка, а также туалеты.

Но главное - деревянный амфитеатр на крыше. На этой площадке в теплые дни будут устраивать концерты под открытым небом. А еще отсюда открывается хороший вид на вантовый мост, БКЗ и музейный центр «Площадь Мира». Так что это будет отличная смотровая площадка. Кроме того, визит-центр оснастят эффектной подсветкой.

На крыше здания - смотровая площадка. Фото: «Город Красноярск».

Здание (а вместе с ним и парк Универсиады) примет первых гостей совсем скоро. К слову, рядом с ним появится каток, этно-деревня, скульптуры участников фестиваля «Волшебный лёд Сибири» и городок изо льда и снега для празднования Масленицы.

Площадь здания - 600 квадратных метров. Фото: «Город Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU