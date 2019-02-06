СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-06T07:30:33+03:00

Красноярцев попросили не пугаться взрывов и сирен. Фото: Мария ЛЕНЦ

В карьере на правобережье пройдут работы

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Сегодня, 6 февраля, на правобережье Красноярска намечены взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Поэтому сотрудники главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредили жителей: не пугайтесь взрывов и воя сирен.

Работы пройдут с 14 до 17 часов на карьере «Черный мыс» ООО «Красноярский цемент». Опасная зона по разлёту кусков породы составит 500 метров.

В зоне проведения будут звучать сирены:

- первый сигнал предупредительный. По нему введут опасную зону;

- дальше «боевой» - два сигнала – непосредственно перед взрывом;

- и по окончанию работ «отбой» - прозвучат три коротких сигнала. После них будет осмотрено место взрыва.

Жителям правобережья напоминают: сохраняйте спокойствие, без паники. Все будет по ранее намеченному плану.

ИСТОЧНИК KP.RU