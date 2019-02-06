Красноярцев попросили не пугаться взрывов и сирен
Сегодня, 6 февраля, на правобережье Красноярска намечены взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Поэтому сотрудники главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредили жителей: не пугайтесь взрывов и воя сирен.
Работы пройдут с 14 до 17 часов на карьере «Черный мыс» ООО «Красноярский цемент». Опасная зона по разлёту кусков породы составит 500 метров.
В зоне проведения будут звучать сирены:
- первый сигнал предупредительный. По нему введут опасную зону;
- дальше «боевой» - два сигнала – непосредственно перед взрывом;
- и по окончанию работ «отбой» - прозвучат три коротких сигнала. После них будет осмотрено место взрыва.
Жителям правобережья напоминают: сохраняйте спокойствие, без паники. Все будет по ранее намеченному плану.
ИСТОЧНИК KP.RU