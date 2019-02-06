Двое парней прокатились на скейтах с хаски в центре Красноярска

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-06T06:52:32+03:00

Двое парней прокатились на скейтах с хаски в центре Красноярск. Фото, видео: Youtube-канал Галина ИВАНОВА.

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- Вот какие у нас упряжки. А на улице минус 30! – двое парней прокатились на скейтах с хасками по центру Красноярска.

Такое видео появилось вчера, 5 февраля, на Youtube, его сняла жительница Красноярска Галина Иванова. Парней с «упряжками» она заметила на перекрестке проспекта Мира и улицы Сурикова. Они стояли у дороги и ждали, пока загорится зеленый, чтобы перейти.

Во время заминки три собаки играют – резвятся в снегу, носятся, весело задирают друг друга. Но все на поводках – далеко не убежишь. Да и хозяева рядом.

На хаски по центру города в минус 30.

Когда дождались разрешающего сигнала светофора, парни вскочили на свои скейтборды. А собаки тут же потянули их вперед – как ездовые. Сразу видно: приучены, для них это развлечение, забава.

- Красота! – восхитились очевидцы. – И надо же, все по правилам. Будто собачий патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU