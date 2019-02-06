СЕГОДНЯ 05:51 2019-02-06T05:51:27+03:00

Почти на 45% превышен в Красноярске эпидемический порог по гриппу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Порог эпидемии по гриппу в Красноярске превышен почти на 45%. За неделю количество больных увеличилось в полтора раза, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ для зимы характерен, комментируют специалисты. Так, только за одну неделю (с 28 января по 3 февраля) в крае за помощью к врачам обратились 19 тысяч 987 человек. Чаще всего болеют дети и подростки от 3 до 14 лет.

- Превышение эпидпорога фиксируется в 14 территориях края, - рассказывают в управлении. – В Самом Красноярске, Минусинске, Бородино, Рыбинском, Манском, Саянском, Минусинском, Ермаковском, Идринском, Сухобузимском, Саянском, Шушенском, Партизанском, Курагинском и Каратузском районах.

В Красноярске медпомощь понадобилась 10 тысячам 110 жителям. То есть показатель заболеваемости составил 92,6 на 10 тысяч, а это выше эпидпорога на 44,3 %.

Если вы болеете, отправляйтесь в поликлинику, не переносите грипп «на ногах». Тоже самое касается детей. Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать помещения, убирать с помощью дезинфицирующих средств. А, если вы работаете на открытом воздухе, не допускайте переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU