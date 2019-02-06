«Имя устанавливается»: в страшном пожаре на севере края погибла женщина

СЕГОДНЯ 05:26 2019-02-06T05:26:27+03:00

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Сильный пожар в селе Туруханск (на севере Красноярского края) унес жизнь женщины. О трагедии сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Она случилась днем 5 февраля.

- В 16:35 произошло загорание в жилом доме, - рассказали на сайте МЧС. – В 19:27 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось от МЧС 12 человек, 3 единицы техники.

Полыхнул двухэтажный дом. Лестничные пролеты заволокло дымом. Выбраться сумели почти все. Кроме одного человека.

- В ходе тушения обнаружили тело женщины со следами термического воздействия, - говорят следователи. – Ее личность установлена не была.

Поскольку пожар потушили, когда уже было темно, следователи приступили к работе на следующий день, 6 февраля. Сейчас проводится проверка ЧП, по ее результатам будет принято решение – возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU