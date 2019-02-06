Две машины затопило из-за порыва трубы на острове Отдыха

СЕГОДНЯ 05:07 2019-02-06T07:30:39+03:00

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ЧП случилось накануне, 5 февраля: из-за аварии на водопроводе (на Острове Отдыха в Красноярске) были затоплены два автомобиля. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

Все произошло около девяти часов утра. Порыв трубы оставил без холодной воды жителей десятков многоэтажек. А два водителя, оказавшиеся в тот час в Ярыгинском проезде, попали в ловушку. Их машины по порог ушли под воду. Выбраться самим было невозможно – стоял жестокий мороз. Поэтому пришлось вызывать спасателей. Прибыв на место, они оперативно эвакуировали автомобилистов.

В этот день у сотрудников отряда было несколько выездов. Помогли врачам травмпункта снять кольцо с опухшего пальца пациента. Доставили в больницу застрявшего в зимовье охотника, которому стало плохо. А спасатели выдвижного поста на «Столбах» выручили туриста, растянувшего связки во время похода.

ИСТОЧНИК KP.RU