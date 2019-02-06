Красноярцам рассказали о пропавших после введения выделенок пробках

СЕГОДНЯ 04:38 2019-02-06T04:38:15+03:00

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После двух недель работы выделенных полос для автобусов в Красноярске заторов стало гораздо меньше. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Итак, по мнению дорожников, обстановка на дороге улучшилась. Особенно заметно это по утрам, в час пик, когда горожане добираются на работу. Теперь у пассажиров общественного транспорта уходит гораздо меньше времени, чтобы доехать до нужной обстановки. В среднем, скорость движения автобусов выросла на 14%. А на улицах Копылова, 2-й Брянской, Караульной пробки и вовсе исчезли.

Впрочем, транспортные потоки меняются каждый день. Поэтому считать результат окончательным не стоит, добавляют специалисты.

Напомним, все выделенные полосы в Красноярске (а их у нас больше 20) заработали с 26 января. Теперь за выезд на выделенную полосу можно получить штраф. Кстати, некоторые жители города не разделяют оптимизма дорожников, полагая, что с введением выделенок пробки никуда не делись.

ИСТОЧНИК KP.RU