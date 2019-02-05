СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-05T15:00:34+03:00

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В Красноярском крае большегруз с гусеничным тягачом на трале застрял на рельсах переезда. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полицейских, все случилось на железнодорожном переезде в Нижнеингашском районе. Сейчас там стоят сильные морозы. Из-за этого грузовик с прицепом-тралом застрял на железнодорожном переезде. Движение поездов на этом участке достаточно интенсивное, а просто так тяжелую технику с рельсов не вытолкать – на трале грузовик перевозил гусеничный тягач.

Аварии не случилось благодаря местным полицейским.

- Дорожные полицейские в 40-градусный мороз регулировали дорожное движение, нашли спецтехнику для транспортировки трала, которая отбуксировала неисправное транспортное средство до пункта технической помощи, где водитель смог устранить неисправности автомобиля, - комментируют в полиции по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU