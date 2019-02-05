Московский театр «Мюзик-Холл» представит премьерную комедию «Притворство и любовь»
13 февраля в Красноярском музыкальном театре пройдет комедия «Притворство и любовь».
В основу спектакля легла пьеса актёра, режиссёра и драматурга Жана Даниэля. Зрителей порадует по-настоящему звёздный актерский состав: Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьёв, Татьяна Абрамова и Анатолий Котенёв. Организаторы привозят реквизит, декорации, костюмы, и поклонники драматического искусства смогут увидеть постановку именно в том виде, в каком она идет на домашней сцене в Москве.
Сюжет завязывается хрестоматийно: муж неожиданно возвращается из командировки и застаёт жену с любовником врасплох. Любовник на ходу придумывает невероятную историю о том, что он не знаком с неверной женой главного героя, и перепрыгнул с балкона соседней квартиры, скрываясь от внезапно вернувшегося мужа соседки. Наивный муж верит в убедительный рассказ "незнакомца" и отпускает его. Но в балконной двери появляется действительный незнакомец. Всё начинается сначала...
Этот смешной и лёгкий спектакль сделает вечер незабываемым и в полной мере подарит зрителям положительные эмоции и душевное вдохновение.
Кстати, мы разыгрываем билет на этот спектакль в нашей группе ВК.
КОНКРЕТНО
Когда: 13 февраля в 19:00
Где: Красноярский музыкальный театр
Продолжительность: 2 час. 15 мин.,
16+
ИСТОЧНИК KP.RU