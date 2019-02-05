2019-02-05T15:26:19+03:00
Общество

«Добро пожаловать в Красноярск!». Кондукторов автобусов перед Универсиадой учат английскому школьники

Ученики гимназии № 14 разработали для экипажей общественного транспорта минимальный разговорник
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По мнению учеников, кондукторам и водителям обязательно нужно знать перевод фраз «Добро пожаловать в Красноярск», «Билет», «Следующая остановка», «До свидания, хорошего дня». Фото: пресс-служба городской администрацииПо мнению учеников, кондукторам и водителям обязательно нужно знать перевод фраз «Добро пожаловать в Красноярск», «Билет», «Следующая остановка», «До свидания, хорошего дня». Фото: пресс-служба городской администрации
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«Добро пожаловать в Красноярск!». Кондукторов автобусов перед Универсиадой учат английскому школьники. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Авторы этого образовательного проекта – ученики гимназии № 14. Ребята даже издали минимальный разговорник, который должен помочь экипажам автобусов в общении с иностранцами. В нем – около самых необходимых 50 слов, фраз и выражений.

Это: «Билет», «Следующая остановка», «До свидания, хорошего дня», «Разрешите пройти», «Вы сейчас выходите?». Ну, и, конечно: «Добро пожаловать в Красноярск».

- Экипажам нужно быть готовыми ответить на вопросы «Как добраться до центра города?», «Что это за остановка?», «Скажите, пожалуйста, когда мне надо выходить», - говорят в пресс-службе мэрии.

Также разговорник содержит полезную памятку для гостей Всемирной Универсиады-2019: перечень спортивных комлексов, гдебудут проводить состязания Игр, а также список автобусных маршрутов, на которых можно доехать до объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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