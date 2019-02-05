СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-05T12:11:50+03:00

Эти указатели должны помочь гостям города, приехавшим на Универсиаду, лучше ориентироваться в краевом центре. Фотл: пресс-служба администрации Красноярска

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В Красноярске установили навигационные таблички и указатели. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Эти указатели должны помочь гостям города, приехавшим на Универсиаду, лучше ориентироваться в краевом центре. Таблички указывают направления к спортивным объектам - Академии биатлона, Арене. Север, спорткомплексам «Кристалл» и «Сопка», к стадиону «Енисей» и Центральному стадиону, фанпарку «Бобровый лог», «Платинум.Арене», ледовому дворцу «Рассвет». А также к достопримечательностям Красноярска, например, заповеднику «Столбы».

- Кроме того, гости Универсиады по навигации смогут без труда найти, где в Красноярске находится автовокзал или железнодорожный вокзал. Всего в городе установлен 101 знак пешеходной и 380 знаков автомобильной навигации. Также знаки навигации укажут дорогу к туристско-информационным центрам Красноярска и Красноярского края, где можно будет получить исчерпывающую информацию о городе и крае, организации досуга и экскурсионных услугах, - говорят в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU