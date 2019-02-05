СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-05T10:58:59+03:00

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В Лесосибирске будут судить мужчину, в школьном дворе пытавшегося изнасиловать 9-летнюю девочку.

Нападение на девочку попало на камеру уличного наблюдения, видео, которое следователи передали СМИ, моментально облетело соцсети. На кадрах заснеженный школьный двор, по которому идет девочка. Внезапно на нее нападает мужчина, валит ее на снег, бет, пытается раздеть. Девчушка яростно отбивается от нападавшего. В этот момент к ним подходит женщина. Мужчина на минуту переключается на нее, и школьнице удается убежать.

Подозреваемого задержали на следующий же день. Им оказался 43-летний житель Лесосибирска. На девочку он напал пьяным. На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера».

Сейчас следователи закончили сбор материалов и передали все в суд. Обвиняемому грозит срок в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU