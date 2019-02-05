2019-02-05T10:36:58+03:00
Общество

Ловить, но гуманно: в Красноярске выберут подрядчика на отлов бездомных псов

В контракт, который заключат с организацией, внесли поправки, защищающие животных
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Выбирать организацию будут в ходе аукциона, который состоится 14 февраля. Начальная стоимость контракта- 2 999 000 рублей. Но она может снизиться в ходе торгов.Выбирать организацию будут в ходе аукциона, который состоится 14 февраля. Начальная стоимость контракта- 2 999 000 рублей. Но она может снизиться в ходе торгов.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Ловить, но гуманно: в Красноярске выберут подрядчика на отлов бездомных псов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской администрации, мэрия закончила прием заявок от претендентов на выполнение муниципального контракта.

Выбирать организацию будут в ходе аукциона, который состоится 14 февраля. Начальная стоимость контракта- 2 999 000 рублей. Но она может снизиться в ходе торгов.

К слову, в этом году с организацией, которая будет заниматься отловом бродячих животных, подпишут несколько видоизмененный контракт. В новом документе есть отдельный пункт, в котором указано, что подрядчик обязуется относиться к животным гуманно.

- С животными уже сегодня работают по регламенту, который был разработан в сотрудничестве с зоозащитными организациями. Он предусматривает отлов животного гуманным способом, перевозку в пункт передержки, обязательный осмотр собаки ветеринаром. Только если ветеринар обнаружит заболевания, которые передаются человеку, проведут процедуру безболезненной эвтаназии, - говорят в пресс-службе департамента городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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