2019-02-05T10:14:55+03:00
Общество

В Красноярском крае растет спрос на заграничные паспорта

В прошлом году таких документов выдали почти на треть больше, чем в 2017-м
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По итогам прошлого года в Красноярском крае выдали 69 571 заграничный паспорт.По итогам прошлого года в Красноярском крае выдали 69 571 заграничный паспорт.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Красноярском крае растет спрос на заграничные паспорта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как говорят в ведомстве, по итогам прошлого года в Красноярском крае выдали 69 571 заграничный паспорт. Это почти на 30% больше, чем в году 2017-м. Большинство документов – паспорта нового поколения (с биометрическими данными), которые действительны десять лет.

- Все больше граждан пользуются имеющейся возможностью подачи заявления о получении государственных услуг в электронном виде. Так, в 2018 году в подразделения по вопросам миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг поступило более 172 тысяч заявлений, что на 31% больше чем в 2017 году, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, уже несколько лет госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поколения составляет 5 000 рублей (для взрослых) и 2 500 рублей – для детей младше 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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