2019-02-05T09:05:46+03:00
Происшествия

Подросток выпал из окна «Школы космонавтики» в Железногорске

По предварительным данным, школьник – в реанимации
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Что случилось в закрытом образовательном учреждении, - сейчас это будут выяснять следователи, им предстоит провести проверку по факту ЧП.Что случилось в закрытом образовательном учреждении, - сейчас это будут выяснять следователи, им предстоит провести проверку по факту ЧП.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Подросток выпал из окна «Школы космонавтики» в Железногорске. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось накануне, 4 февраля, вечером.

По словам очевидцев, молодой человек жив, его увезли в больницу, он в реанимации. Как говорят жители закрытого города, ставшие свидетелями происшествия, старшеклассник выпал из окна общежития.

Что случилось в закрытом образовательном учреждении, - сейчас это будут выяснять следователи, им предстоит провести проверку по факту ЧП. Если выяснится, что кто-то может быть виновен в происшествии, на этого человека заведут дело.

Кроме того, вероятнее всего собственную проверку проведут и сотрудники министерства образования региона.

Напомним, железногорская «Школа космонавтики» - образовательное учреждение закрытого типа, куда могут попасть далеко не все дети. Принимают туда только одаренных школьников со всего края, во время учебы дети живут в отдельном общежитии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске установили навигационные таблички и указатели
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В Лесосибирске будут судить мужчину, в школьном дворе пытавшегося изнасиловать 9-летнюю девочку
Ловить, но гуманно: в Красноярске выберут подрядчика на отлов бездомных псов
В Красноярском крае растет спрос на заграничные паспорта
Мэрия Красноярска планирует снизить долговую нагрузку на бюджет еще одним кредитом
Красноярская школьница вышла в финал конкурса красоты
В Красноярске начинается запись в трудотряды главы города
Какой милашка! Посетителю красноярских «Столбов» удалось сфотографировать соболька Кешу
Прорвало: часть правобережья Красноярска осталась без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
В Красноярске вновь многие школьники остались дома
В Красноярском крае в мороз произошло 54 пожара
В список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судья
В Красноярске из-за морозов отменяют десятки междугородных автобусных маршрутов