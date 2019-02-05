СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-05T09:05:46+03:00

Что случилось в закрытом образовательном учреждении, - сейчас это будут выяснять следователи, им предстоит провести проверку по факту ЧП. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Подросток выпал из окна «Школы космонавтики» в Железногорске. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось накануне, 4 февраля, вечером.

По словам очевидцев, молодой человек жив, его увезли в больницу, он в реанимации. Как говорят жители закрытого города, ставшие свидетелями происшествия, старшеклассник выпал из окна общежития.

Что случилось в закрытом образовательном учреждении, - сейчас это будут выяснять следователи, им предстоит провести проверку по факту ЧП. Если выяснится, что кто-то может быть виновен в происшествии, на этого человека заведут дело.

Кроме того, вероятнее всего собственную проверку проведут и сотрудники министерства образования региона.

Напомним, железногорская «Школа космонавтики» - образовательное учреждение закрытого типа, куда могут попасть далеко не все дети. Принимают туда только одаренных школьников со всего края, во время учебы дети живут в отдельном общежитии.

ИСТОЧНИК KP.RU