СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-05T08:14:38+03:00

После оформления новых кредитов долг не увеличится, считают специалисты по экономике. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Мэрия Красноярска планирует снизить долговую нагрузку на бюджет еще одним кредитом. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как говорят в мэрии, привлечение новых кредитов позволит заместить действующие займы и сэкономить бюджетные деньги. уже в этом месяце администрация объявит аукционы на поиск кредитных организаций, желающих предоставить городу займы на общую сумму в 1 800 000 000 рублей (из них - по невозобновляемым кредитным линиям 1,3 миллиарда рублей; по возобновляемым кредитным линиям – 500 000 000 рублей).

После оформления новых кредитов долг не увеличится, считают специалисты по экономике.

- Проведение аукционов в целях замещения имеющихся кредитов города – это обычная ежегодная практика, которая носит системный характер, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU