Красноярская школьница вышла в финал конкурса красоты

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-05T08:19:23+03:00

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Красноярская Весна – одна из самых красивых. Школьница из краевого центра с необычным красивым именем стала финалисткой седьмого сезона онлайн-конкурса для детей и подростков THE SUPERFACE'RUSSIA («Самые красивые дети России»).

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, на днях организаторы конкурса выложили результаты в своем аккаунте в Инстаграме.

Фотография Весны Жуковой из Красноярска собрала уже более 200 лайков и множество комментариев. Люди восхищаются не только красотой девочки, но и ее необычным именем.

«Весна очень красивая!», «Самая замечательная весна!», «Невероятная весна, обожаем тебя!» - пишут пользователи.

superface.russia FUSION Финалистка 7 сезона, всероссийского онлайн-конкурса для детей и подростков THE SUPERFACE'RUSSIA #backstage Весна Жукова, г. Красноярск #superfacerussia #superfaceonline #superfacekids #superfaceфинал #spfkids3101 #modelkids #fashionkids #конкурскрасоты #красивыедети #детимодели

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ИСТОЧНИК KP.RU