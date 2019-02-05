2019-02-05T06:35:12+03:00
Общество

В Красноярске начинается запись в трудотряды главы города

Какие документы нужно собрать и куда подать?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Записываться в трудотряды можно с 14 лет.Записываться в трудотряды можно с 14 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начинается запись в трудотряды главы города. об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, запись в трудовые отряды начнется сегодня, 5 февраля, в 15.00. 15 февраля трудовые отряды уже выйдут на работу.

11 февраля начнется запись в отряды на март.

КОНКРЕТНО

Какие нужны документы:

- копия паспорта (страница с фото и пропиской);

- копия СНИЛС, ИНН (ИНН не обязательно, но желательно);

- копия расчётного счёта карты «Сбербанк» (ОБЯЗАТЕЛЬНО на имя работника);

- медицинская справка по форме 086-У

- для 14 и 15-летних ребят - разрешение от родителей и справка с места учебы с указанием времени обучения (в летний период не нужна);

- для 14-летних ОБЯЗАТЕЛЬНА справка-разрешение из органов опеки.

Куда подавать:

- зарегистрироваться на портале госуслуг по этой ссылке;

- подтвердить аккаунт;

- зарегистрироваться на этом сайте и подать заявку в день приёма.

Все интересующие вопросы можно задавать по телефону: (391) 201-54-91 или в группе в соцсети по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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