В Красноярске начинается запись в трудотряды главы города
В Красноярске начинается запись в трудотряды главы города. об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
По данным мэрии, запись в трудовые отряды начнется сегодня, 5 февраля, в 15.00. 15 февраля трудовые отряды уже выйдут на работу.
11 февраля начнется запись в отряды на март.
КОНКРЕТНО
Какие нужны документы:
- копия паспорта (страница с фото и пропиской);
- копия СНИЛС, ИНН (ИНН не обязательно, но желательно);
- копия расчётного счёта карты «Сбербанк» (ОБЯЗАТЕЛЬНО на имя работника);
- медицинская справка по форме 086-У
- для 14 и 15-летних ребят - разрешение от родителей и справка с места учебы с указанием времени обучения (в летний период не нужна);
- для 14-летних ОБЯЗАТЕЛЬНА справка-разрешение из органов опеки.
Куда подавать:
- зарегистрироваться на портале госуслуг по этой ссылке;
- подтвердить аккаунт;
- зарегистрироваться на этом сайте и подать заявку в день приёма.
Все интересующие вопросы можно задавать по телефону: (391) 201-54-91 или в группе в соцсети по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU