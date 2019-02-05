2019-02-05T05:09:13+03:00
Происшествия

Прорвало: часть правобережья Красноярска осталась без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

Когда аварию устранят и вернут воду жителям?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Говорят, что все последствия коммунальных аварий должны устранить сегодня, 5 февраля, к полудню.Говорят, что все последствия коммунальных аварий должны устранить сегодня, 5 февраля, к полудню.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Прорвало: часть правобережья Красноярска осталась без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в аварийной диспетчерской службе краевого центра «005».

По данным диспетчеров, прорыв трубопровода на острове отдыха в районе дворца спорта имени Ивана Ярыгина случился накануне, 4 февраля, вечером. А затем еще один произошел поздно ночью 5 февраля. Туда оперативно выехали специалисты, рабочие искали место прорыва, переключали часть пользователей на другой трубопровод.

Без воды остались дома в районе станции «Енисей» (60 лет Октября, Медицинский, Парашютная, Афонтовский, Кривоколенный), Пашенного (Свердловская, Судостроительная, Карамзина, Ярыгинский проезд), а также Гладкова, Матросова, Побежимова, Кольцевая, Вавилова.

Говорят, что все последствия коммунальных аварий должны устранить сегодня, 5 февраля, к полудню.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Красноярска планирует снизить долговую нагрузку на бюджет еще одним кредитом
Красноярская школьница вышла в финал конкурса красоты
В Красноярске начинается запись в трудотряды главы города
Какой милашка! Посетителю красноярских «Столбов» удалось сфотографировать соболька Кешу
В Красноярске вновь многие школьники остались дома
В Красноярском крае в мороз произошло 54 пожара
В список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судья
В Красноярске из-за морозов отменяют десятки междугородных автобусных маршрутов
Радующегося морозу снеговика нарисовал на конкурс детских рисунков 4-летний мальчик из Красноярска
В Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублей
Красноярская телефонная мошенница откровенно рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублей
После Универсиады Красноярску останется около 150 новых автобусов
В Красноярском крае инспектор стройнадзора брал взятки стройматериалами
В Красноярске на Дрокинской горе начали возводить 47-метровый крест
В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов
На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов
Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода
За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя
Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше