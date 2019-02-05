СЕГОДНЯ 05:09 2019-02-05T05:09:13+03:00

Говорят, что все последствия коммунальных аварий должны устранить сегодня, 5 февраля, к полудню. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда аварию устранят и вернут воду жителям?

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Прорвало: часть правобережья Красноярска осталась без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в аварийной диспетчерской службе краевого центра «005».

По данным диспетчеров, прорыв трубопровода на острове отдыха в районе дворца спорта имени Ивана Ярыгина случился накануне, 4 февраля, вечером. А затем еще один произошел поздно ночью 5 февраля. Туда оперативно выехали специалисты, рабочие искали место прорыва, переключали часть пользователей на другой трубопровод.

Без воды остались дома в районе станции «Енисей» (60 лет Октября, Медицинский, Парашютная, Афонтовский, Кривоколенный), Пашенного (Свердловская, Судостроительная, Карамзина, Ярыгинский проезд), а также Гладкова, Матросова, Побежимова, Кольцевая, Вавилова.

Говорят, что все последствия коммунальных аварий должны устранить сегодня, 5 февраля, к полудню.

ИСТОЧНИК KP.RU