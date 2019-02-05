2019-02-05T05:25:25+03:00
Происшествия

В Красноярске вновь многие школьники остались дома

С утра термометры показывали температуру около -35 градусов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В сильные морозы родители могут оставить детей дома. Фото: пресс-служба управления образования городаВ сильные морозы родители могут оставить детей дома. Фото: пресс-служба управления образования города
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В Красноярске вновь многие школьники остались дома. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, многие родители опять не отправили детей в школу из-за морозов – утром в краевом центре термометры показывали около -35 градусов, а местами и до -40.

- Нам сообщила учительница, что при -32 в школу могут не ходить ученики начальных классов. Моя дочь – третьеклассница, поэтому сегодня мы снова дома, - говорит красноярка Татьяна.

Напомним, морозы в Красноярском крае держатся с прошлой недели, из-за холодов в регионе отменяют междугородние автобусы и авиарейсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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