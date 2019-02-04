2019-02-04T16:06:40+03:00
Общество

В список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судья

Им предлагают зарплату от 100 тысяч и выше
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судьяВ список самых доходных вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судьяФото: Мария ЛЕНЦ
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В список самых интересных с точки зрения оплаты январских вакансий Красноярска попали веб-программист, отоларинголог и арбитражный судья. Работодатели предлагают им заработную плату от 100 тысяч рублей и выше, сообщают Новости ТВК со ссылкой на экспертов компании HeadHunter.

Вместе с названными вакансиями требуются управляющий филиалом (зарплата от 150 до 500 тысяч рублей), старший инженер по тестированию (от 120 тысяч), председатель отделения арбитража (от 75 до 350 тысяч), директор филиала компании (онлайн-кассы и торговое оборудование) (от 80 до 200 тысяч), руководитель отдела продаж автомобилей (от 100 до 120 тысяч).

Также в числе высокооплачиваемых руководитель аптечной сети (от 100 тысяч), пекарь-кондитер (от 96 до 120 тысяч) и менеджер по привлечению клиентов (от 80 до 140 тысяч).

По словам руководителя пресс-службы компании Еланы Таращук, отсутствие зарплаты в вакансии топ-менеджера – нормальная ситуация. Для многих компаний нежелательно, чтобы о них знали конкуренты, поэтому подбор кадров и обсуждение с ними зарплаты идет конфиденциально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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