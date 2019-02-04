В Красноярске из-за морозов отменяют десятки междугородных автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-04T15:48:13+03:00

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Из-за лютых морозов стало трудно выехать из Красноярска на автобусах. Точно также, как и приехать в краевой центр. В диспетчерской междугороднего автовокзала «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что ряд рейсов перенесли, а от некоторых и вовсе пришлось отказаться.

Полностью движение по популярным направлениям, конечно, отменить нельзя. Поэтому стараются сформировать маршруты так, чтобы выпустить автобусы в рейс, скажем, утром и вечером. Пассажиров в морозы немного, это облегчает задачу. Или отправляют несколько автобусов группой на дальние расстояния, если большую часть им по пути: сломается один – людей можно будет пересадить на другой.

Ну и перед тем, как отправить автобус в рейс, его тщательно проверяют, чтобы не подвела на трассе. Красноярцы могут позвонить по многоканальному телефону и узнать о движении автобусов: (391) 220-11-72.

В мороз на трассе случается всякое, например, перед новым годом 48 граждан Узбекистана едва не замерзли по пути в Красноярск, когда у них сломался автобус.

Добавим также, что сегодня с утра, 4 февраля, пришлось отменить несколько рейсов в аэропорту из-за густого тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU