2019-02-04T14:28:42+03:00
Конкурсы и тесты

Радующегося морозу снеговика нарисовал на конкурс детских рисунков 4-летний мальчик из Красноярска

Керим - один из участников конкурса «Нарисуй своего снеговика!»
Ирина КИРШЕВА
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Снеговику мороз в радость Фото: Личный архив участникаСнеговику мороз в радость Фото: Личный архив участника
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В феврале Красноярск накрыло ледяной стужей. Пока взрослые старательно кутаются в шубы и шарфы, дети радуются вынужденным «каникулам». В такую погоду никто лепить снеговиков не будет, но зато у ребятни есть время, чтобы их нарисовать. Никто не любит морозы, так как снеговики. 4-летний Керим Ганиев, воспитанник детского сада №186, нарисовал как раз такого вот счастливого снеговика и подписал: «Он не мал и не велик, снежно белый снеговик. У него морковкой нос, очень любит он мороз. В стужу, он не замерзает, а весна приходит, тает».

Керим – один из участников конкурса «Нарисуй своего снеговика!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда». Мальчик очень надеется, что победит.

Кстати, прием заявок продолжается. Стать конкурсантом может каждый ребенок из Красноярска. Для этого нужно только нарисовать снеговика, сфотографировать его и загрузить снимок на страницу конкурса. Главное, успеть до 18 февраля. Ведь потом стартует голосование, которое продлится до 25 февраля. Подведение итогов – 25 февраля.

А 28 февраля (празднуется День снеговика в России) мы торжественно вручим победителям грамоты и подарки.

1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru. Подарки также получат победители в трех номинациях: самый необычный снеговик; самый веселый снеговик; самый семейный снеговик.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU

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