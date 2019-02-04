2019-02-04T14:25:49+03:00
Общество

В Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублей

Они продавались с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублейВ Красноярске арестовали 47 шуб из натурального меха на миллион рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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За три последних месяца 2018 года специалисты Роспотребнадзора провели 72 внеплановых выездных проверки в местах торговли товарами, которые подлежат обязательной маркировке и сертификации. По результатам возбудили 73 административных дела.

Речь идет о таком ходовом для сезона товаре из премиум-сегмента, как шубы, жилеты и головные уборы из натурального меха. Всего было проверено 2987 единиц меховых изделий, специалисты обошли чуть ли не все магазины и бутики краевого центра, торгующие ими. И обнаружили, что 329 изделий продавались с неправильной маркировкой.

На 13 торговых точек и предпринимателей возбудили административные дела и передали в суд. А в качестве гарантии арестовали 47 шуб на общую сумму 1,087 миллиона рублей. Суд назначит размер штрафа, а также определит судьбу шуб – вернул владельцам после уплаты штрафа или конфискуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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