2019-02-04T13:57:31+03:00
Происшествия

Красноярская телефонная мошенница откровенно рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублей

Сколько веревочке ни виться, все равно полиция задержит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская телефонная мошенница рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублейКрасноярская телефонная мошенница рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская телефонная мошенница рассказала, как ей удалось обмануть 27 человек на общую сумму около 500 тысяч рублей. Уточним, что сделала она это на допросе у следователя, когда на нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции установили, что 26-летняя жительница краевого центра использовала банальную схему обмана. Сначала она звонила потерпевшим под видом сотрудницы службы безопасности банка. И сразу заявляла, что с их расчетного счета некие неизвестные якобы незаконно списали деньги. Но сколько – неизвестно, нужно уточнить остаток.

Затем, не давая опомниться, подозреваемая предлагала: «Назовите номер карты и реквизиты. Как придет пароль на телефон – пересылайте мне. И тогда я верну назад ваши деньги назад». А получив информацию, на самом деле обнуляла счета потерпевших.

Таким образом она обогатилась на полмиллиона. Неизвестно, сколько еще человек пострадали бы, но полиции удалось вычислить и пресечь злоумышленницу. В скором времени ее ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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