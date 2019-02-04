Красноярская телефонная мошенница откровенно рассказала, как обманула 27 человек на 500 тысяч рублей
Красноярская телефонная мошенница рассказала, как ей удалось обмануть 27 человек на общую сумму около 500 тысяч рублей. Уточним, что сделала она это на допросе у следователя, когда на нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Сотрудники полиции установили, что 26-летняя жительница краевого центра использовала банальную схему обмана. Сначала она звонила потерпевшим под видом сотрудницы службы безопасности банка. И сразу заявляла, что с их расчетного счета некие неизвестные якобы незаконно списали деньги. Но сколько – неизвестно, нужно уточнить остаток.
Затем, не давая опомниться, подозреваемая предлагала: «Назовите номер карты и реквизиты. Как придет пароль на телефон – пересылайте мне. И тогда я верну назад ваши деньги назад». А получив информацию, на самом деле обнуляла счета потерпевших.
Таким образом она обогатилась на полмиллиона. Неизвестно, сколько еще человек пострадали бы, но полиции удалось вычислить и пресечь злоумышленницу. В скором времени ее ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU