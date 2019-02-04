2019-02-04T13:25:32+03:00
Происшествия

В Красноярском крае инспектор стройнадзора брал взятки стройматериалами

Взамен обещал закрыть глаза на нарушения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае инспектор стройнадзора брат взятки стройматериаламиВ Красноярском крае инспектор стройнадзора брат взятки стройматериаламиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске возбуждено уголовное дело в отношении чиновника. Государственный инспектор территориального подразделения по восточной группе районов службы строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края (именно так называется целиком должность подозреваемого) брал взятки, но не деньгами, а имуществом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета, подозреваемый в период с февраля по ноябрь 2018 года получил от представителей строительной фирмы партию строительных материалов. Взамен обещал покровительство: закрыть глаза и не штрафовать фирму за многочисленные нарушения строительных норм и правил.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен. Следователи провели у него обыск, изъяли компьютер.

Напомним, что в сентябре 2017 года в Красноярске задержали инспектора стройнадзора со скромной зарплатой в 32 тысячи, и потом нашли у него 16 квартир и «Мерседес». А ведь тоже попался на взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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