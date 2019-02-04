2019-02-04T12:04:22+03:00
Дом. Семья

В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов

Популяция ирбисов пострадала от браконьеров, ее нужно восполнять
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае планируют разводить снежных барсовВ Красноярском крае планируют разводить снежных барсовФото: Иван ВИСЛОВ
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В Саяно-Шушенском заповеднике будут разводить краснокнижных представителей семейства кошачьих – снежных барсов. Такое решение было принято на совещании в минприроды РФ. Эти красивые хищники испокон веков обитали в горах на юге Красноярского края. Но в последнее время активизировались браконьеры. За четыре года, с 2014 по 2018, они истребили их главную пищу – кабаргу. В результате в заповеднике остался только один самец.

Чтобы не допустить полного вымирания популяции, было решено привезти несколько особей из Таджикистана. Там обитает самый близкий к саянскому подвид ирбиса. Напомним, что первая самочка уже прибыла из Душанбе в Красноярск самолетом 17 декабря прошлого года. «Невесту» встретили в аэропорту таможенники и специалисты Россельхознадзора. Проверили документы, они оказались в порядке. Сейчас она находится на карантине. И вскоре ее доставят на новое место жительства – в Саяно-Шушенский заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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