2019-02-04T11:48:14+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником

Обман раскрылся спустя три года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойникомНа юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойникомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ермаковском районе прокуратура провела проверку требований лесного законодательства и обнаружила странный договор между лесничеством и местным жителем. На первый взгляд, ничего необычного: пенсионеру для собственных нужд понадобились лесоматериалы. По закону имеет право. Однако договор купли-продажи лесных насаждений был составлен в марте 2016 года. Тогда как покупатель умер еще в октябре 2015-го. Таким образом налицо подделка документов и хищение биоресурсов.

В соответствии со справкой-расчетом объем незаконно срубленной древесины составил 55 кубометров сосны и 40 кубометров осина. Общая сумма ущерба – 273 тысячи рублей, что расценивается как особо крупный размер.

- Материалы проверки прокурор Ермаковского района направлен в органы предварительного расследования, там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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