В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-04T10:59:45+03:00

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Жительница Казачинского района решила однажды, что ей нужны деньги. Для этого обратилась в банк и получила немалую сумму (размер займа не уточняется, но речь однозначно идет на многие тысячи рублей). А потом подумала, что возвращать долг совсем не обязательно.

Однако банк с такой точкой зрения своей клиентки не согласился и после нескольких попыток переговоров подал на должницу в суд. Судья вынес решение и передал на исполнение судебным приставам. Женщина же ушла в тень, на звонки приставов не отвечала. А вскоре и вовсе переехала в неизвестном направлении. Казалось бы, затерялась на территории огромного края.

Но не тут-то было. Пристав установил, что не так давно гражданка начала новую жизнь, для чего в первую очередь сменила имя и фамилию. Открыла новый счет в банке, на нем даже скопилась определенная сумма. Гражданка сама пришла с повинной к приставу, когда заметила, что деньги на ее новом счету заморожены. Так что пришлось ей заплатить и долги банку, и 7 % исполнительского сбора приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU