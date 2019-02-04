2019-02-04T10:40:38+03:00
Происшествия

Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода

Парню всего 17 лет, ему грозит реальный срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего НовгородаХакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего НовгородаФото: Мария ЛЕНЦ
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Полицейские Абакана задержали интернет-мошенника, обманувшего жителя Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе хакасской полиции. Началось все с того, что к их нижегородским коллегам обратился 40-летний мужчина и сообщил: в январе этого года нашел в интернете информацию о продаже комплектующих к своей компьютерной технике. Отправил продавцу предоплатой 13 тысяч рублей, но товар так и не получил. А вместе с деньгами исчез из виду и сам продавец.

Подозреваемого вычислили в Абакане. Им оказался 17-летний студент техникума. Молодого человека задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы. А полицейские предупреждают в очередной раз, что нельзя доверять незнакомцам, продающим товар на интернет-площадках, не гарантирующих безопасность. Зачастую потерпевшие сами теряют бдительность и попадаются на уловку мошенников. Поэтому не стоит соблазняться на сомнительные предложения, которые кажутся выгодными на первый взгляд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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