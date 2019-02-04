За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-04T10:12:54+03:00

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Три морозных дня дорожные полицейские проводили в Красноярске рейд «Нетрезвый водитель». Как оказалось, аномальный холод для нарушителей – не проблема. С пятницы по воскресенье госавтоинспекторы задержали 34 любителя пьяной езды. 9 их них попались во второй раз и теперь им грозит уголовная ответственность, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

Отдельные наряды дорожно-патрульной службы осуществляли максимальную проверку водителей. Так, вооружившись алкотестами и подготовив бланки протоколов об административном правонарушении, госавтоинспекторы дежурили на кольцевой развязке Шахтеров – Караульная в ночь с субботы на воскресенье. Несмотря на мороз, транспортный поток был плотным. За два часа инспекторы проверили около 300 водителей, все они оказались законопослушными автомобилистами, так что протоколов выписывать не пришлось.

В ГИБДД напоминают, что рейды «Нетрезвый водитель» проводятся регулярно и наряд ДПС можно встретить в любой день, час и на любой улице города.

ИСТОЧНИК KP.RU