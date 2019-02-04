2019-02-04T10:12:54+03:00
Общество

За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя

Холод пьяной езде, оказывается, не помеха
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя. Фото пресс-службы ГИБДДЗа три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя. Фото пресс-службы ГИБДД
Изменить размер текста:

Три морозных дня дорожные полицейские проводили в Красноярске рейд «Нетрезвый водитель». Как оказалось, аномальный холод для нарушителей – не проблема. С пятницы по воскресенье госавтоинспекторы задержали 34 любителя пьяной езды. 9 их них попались во второй раз и теперь им грозит уголовная ответственность, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города.

Отдельные наряды дорожно-патрульной службы осуществляли максимальную проверку водителей. Так, вооружившись алкотестами и подготовив бланки протоколов об административном правонарушении, госавтоинспекторы дежурили на кольцевой развязке Шахтеров – Караульная в ночь с субботы на воскресенье. Несмотря на мороз, транспортный поток был плотным. За два часа инспекторы проверили около 300 водителей, все они оказались законопослушными автомобилистами, так что протоколов выписывать не пришлось.

В ГИБДД напоминают, что рейды «Нетрезвый водитель» проводятся регулярно и наряд ДПС можно встретить в любой день, час и на любой улице города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов
На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов
Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода
Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок
ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше