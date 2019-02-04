2019-02-04T09:42:52+03:00
Общество

Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок

И на какой день назначен прощальный бал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонокКрасноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонокФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярским выпускникам рассказали, на какие даты назначили последний звонок и выпускные вечера. Итак, для учеников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит 24 мая. После торжественных линеек выпускники продолжат праздновать. Программу они могут подготовить сами, или их родители, но ее обязательно нужно согласовать с главным управлением образования города. Все мероприятия рекомендовано завершить до 23.00 часов. В этот день будет действовать запрет на выезд классов за пределы Красноярска.

Что касается выпускных вечеров, для них единой даты проведения нет. Торжественное мероприятие можно организовать в любой из семи дней в промежутке с 24 по 30 июня, то есть сразу же после завершения основного этапа итоговой аттестации. К этому времени большинство ребят уже будут знать результаты экзаменов, а учреждения подготовят аттестаты к выдаче. Ученики, родители и сотрудники учреждений самостоятельно определяют дату проведения выпускного бала.

В управлении образования отметили, что в этом году аттестаты получат почти 10 тысяч выпускников 9-х классов и более 5 тысяч 11-классников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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