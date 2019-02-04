2019-02-04T09:39:43+03:00
Экономика

ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Банк ВТБ улучшает условия по опции «Сбережения» в рамках своего флагманского продукта «Мультикарта». Теперь ее действие распространяется не только на накопительные счета, но и на вклады. Таким образом, вкладчики могут увеличить доходность (рост до 1,5 п.п.), совершая привычные ежедневные транзакции.

Вознаграждение по опции предоставляется в виде ежемесячной выплаты при совершении покупок на сумму от 5 тыс. рублей. Чем больше транзакций совершает держатель «Мультикарты», тем более высокий уровень дохода он получает на остаток средств по срочному вкладу или накопительному счету. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из величины минимального совокупного остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях за календарный месяц, но не более чем на 1,5 млн рублей. Подключить опцию «Сбережения» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

Подробности узнавайте в офисах банка или на сайте www.vtb.ru.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае планируют разводить снежных барсов
На юге Красноярского края лесничество заключило сделку с покойником
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
В Красноярском крае должница сменила имя, чтобы спастись от долгов
Хакасский интернет-мошенник обманул жителя Нижнего Новгорода
За три морозных дня в Красноярске задержали 34 нетрезвых водителя
Красноярским выпускникам сообщили, когда пройдет последний звонок
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше