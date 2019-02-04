ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-04T09:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк ВТБ улучшает условия по опции «Сбережения» в рамках своего флагманского продукта «Мультикарта». Теперь ее действие распространяется не только на накопительные счета, но и на вклады. Таким образом, вкладчики могут увеличить доходность (рост до 1,5 п.п.), совершая привычные ежедневные транзакции.

Вознаграждение по опции предоставляется в виде ежемесячной выплаты при совершении покупок на сумму от 5 тыс. рублей. Чем больше транзакций совершает держатель «Мультикарты», тем более высокий уровень дохода он получает на остаток средств по срочному вкладу или накопительному счету. Расчет вознаграждения осуществляется исходя из величины минимального совокупного остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях за календарный месяц, но не более чем на 1,5 млн рублей. Подключить опцию «Сбережения» можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

Подробности узнавайте в офисах банка или на сайте www.vtb.ru.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU