2019-02-04T08:08:06+03:00
Происшествия

В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами

Туда можно пожаловаться на отопление
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодамиВ Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодамиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с наступившими холодами. На них можно позвонить не только по отоплению, но рассказать о других проблемах, вызванных морозной погодой. Горячая линия работает до 8 февраля с 9.00 до 18.00 часов. Завтра, 5 февраля, с 17.00 до 18.00 можно будет дозвониться напрямую до руководителей районных администраций. Телефоны:

- Свердловский район: 261-98-90

- Ленинский: 264-16-73, 264-65-36

- Железнодорожный: 221-20-48

- Кировский: 222-37-37

- Центральный: 227-38-76

- Советский: 220-06-33

- Октябрьский: 247-01-47, 247-01-20

Также традиционно заявки будет принимать и служба 005.

В мэрии отметили, что Красноярск пережил морозные выходные без отключений. Все котельные, ТЭЦ и другие предприятия, обеспечивающие красноярцев теплом и другими коммунальными ресурсами, работают в штатном режиме. Крупных аварий и порывов в системе инженерной инфраструктуры нет. Запасы топлива соответствуют нормативам.

Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме. Дополнительные сотрудники вышли на работу во всех аварийных и ремонтно-восстановительных бригадах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В аэропорту Красноярска из-за морозов отменили несколько рейсов
В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения
В Красноярском перинатальном центре в январе появились на свет 266 малышей
Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше
Красноярцы спасают кота Филю, которого выкинули в окно после смерти хозяйки
На севере Красноярского края сняли на видео завораживающее полярное сияние
Красноярские водители запустили акцию «Подвези пешехода в мороз»
Красноярцы вышли на митинг против мусорной реформы
21-летний нападающий Александр Соболев переходит в ФК «Енисей»
Контрольно-счетная палата РФ нашла нарушений на миллионы рублей при строительстве дорог в Красноярском крае
Спасатели выручили замерзающего на красноярском водохранилище рыбака на снегоходе
По Красноярску в начале рабочей недели ударят 40-градусные морозы
Еще одну школу в Красноярске эвакуировали из-за информации о минировании
ГИБДД напомнила красноярским водителям, что делать, если машина на штрафстоянке
В Ачинске родители учеников поймали на пьянстве работника школы
Деревню Универсиады-2019 на 3 500 гостей показали в Красноярске
В Хакасии подросток избил фельдшера: дали 60 часов обязательных работ
В Красноярске более полугода разыскивают 35-летнего мужчину
Бюджет Красноярска заплатит 1,3 миллиона рублей за проект капремонта здания администрации
В Лесосибирске полицейский спас собаку из пожара
В Хакасии у сбегавшего от полиции пьяного водителя на ходу загорелся автомобиль
В Красноярске в Покровке припаркованные машины облили молоком
В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин
Глава Хакасии прокомментировал жестокое убийство годовалого ребенка