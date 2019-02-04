В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с холодами

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-04T08:08:06+03:00

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В Красноярске работают горячие линии по вопросам, связанным с наступившими холодами. На них можно позвонить не только по отоплению, но рассказать о других проблемах, вызванных морозной погодой. Горячая линия работает до 8 февраля с 9.00 до 18.00 часов. Завтра, 5 февраля, с 17.00 до 18.00 можно будет дозвониться напрямую до руководителей районных администраций. Телефоны:

- Свердловский район: 261-98-90

- Ленинский: 264-16-73, 264-65-36

- Железнодорожный: 221-20-48

- Кировский: 222-37-37

- Центральный: 227-38-76

- Советский: 220-06-33

- Октябрьский: 247-01-47, 247-01-20

Также традиционно заявки будет принимать и служба 005.

В мэрии отметили, что Красноярск пережил морозные выходные без отключений. Все котельные, ТЭЦ и другие предприятия, обеспечивающие красноярцев теплом и другими коммунальными ресурсами, работают в штатном режиме. Крупных аварий и порывов в системе инженерной инфраструктуры нет. Запасы топлива соответствуют нормативам.

Коммунальные и жилищные службы города работают в усиленном режиме. Дополнительные сотрудники вышли на работу во всех аварийных и ремонтно-восстановительных бригадах города.

ИСТОЧНИК KP.RU