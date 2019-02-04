Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-04T06:26:48+03:00

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В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.

Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга», действующему клиенту необходимо зайти на страницу акции на сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу. Другу клиента необходимо перейти по полученной ссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке, указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона, что и при регистрации. Для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка. Все участники акции получают денежные призы на счет карты.

Срок действия акции: с 28 января по 30 июня 2019 г. включительно.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU