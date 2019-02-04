СЕГОДНЯ 04:57 2019-02-04T04:57:48+03:00

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В Эвенкии продолжают штрафовать школы за холодные помещения. Напомним, что сразу же после новогодних каникул специалисты Роспотребнадзора наказали начальную школу – детский сад в поселке Учами за то, температура воздуха в раздевалке составляла всего 17 градусов. На этот раз под административные санкции попала начальная школа – детский сад в селе Ошарово.

- В ходе проверки выявлены нарушения требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторных исследований температура воздуха в этой сельской школе составила: в помещениях приемной и горшечной детского сада – от 6 до 18 градусов (при нормативе 21 – 23). В помещении, где проводили время дошкольники, было от 7 до 18 градусов (при нормативе 21 – 23). А в учебном классе начальной школы – не выше 17 градусов, тогда как по норме должно быть от 18 до 24.

Детский сад должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и срочно утеплиться.

ИСТОЧНИК KP.RU