В Красноярском перинатальном центре в январе видели свет 266 малышей

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-04T04:39:08+03:00

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Пока статистики упорно твердят о снижении уровня рождаемости, врачи Красноярского краевого центра охраны материнства и детства помогают появляться на свет малышам и радуются каждому маленькому гражданину, кто пришел в тот мир. В первом месяце 2019 года в стенах этого медицинского учреждения родилось 266 детей.

Причем мальчиков и девочек – поровну: 133 юных леди и 133 будущих защитников родины. Из всего количества рожденных 9 двоен и 1 тройня – 2 сестрички и братик. Самыми маленькими детьми января стали мальчик и девочка – их вес при рождении по 700 граммов. А самым большим ребенком января стал мальчик – его вес при рождении составил 4900 граммов.

Добавим, что Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства - это ведущее крупнейшее профильное учреждение края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU